Náutico x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/01) pela Copa do Nordeste

Náutico x Ceará disputam hoje, quarta-feira (22/01), a 1° rodada da Copa do Nordeste. O jogo iniciará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Eládio de Barros Carvalho, em Recife (PE). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Náutico x Ceará ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo SBT (PE e CE) e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na última edição da Copa do Nordeste, o Ceará ficou em 4° lugar no Grupo A com 4 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 9 gols marcados e 6 gols sofridos. Em seguida, o time caiu pro Sport Recife por 2 a 1.

Já o Náutico terminou a fase de grupos no 4° lugar do Grupo B e somou 1 vitória, 4 empates, 3 derrotas, 7 gols marcados e 8 gols sofridos. Nas quartas de final, a equipe perdeu pro Bahia por 3 a 0.

Náutico x Ceará: prováveis escalações

Náutico: Wellerson; Arnaldo, Léo Coutro, Felipe Santana, Igor Fernandes; Auremir, Marco Antônio, Maranhão, Geovane; Samuel, Bruno Mezenga. Técnico: Marquinhos Santos.

Ceará: Keiller; Dieguinho, Marllon, Ramon Menezes e Nícolas; Fernando Sobral, Richardson e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Aylon. Técnico: Léo Condé.

FICHA TÉCNICA

Náutico x Ceará

Copa do Nordeste

Local: Estádio Eládio de Barros Carvalho, em Recife (PE)

Data/Horário: 22 de janeiro de 2025, 21h30