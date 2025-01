Ferroviário x Sport: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22/01) pela Copa do Nordeste

Ferroviário x Sport Recife disputam hoje, quarta-feira (22/01), a 1° rodada da Copa do Nordeste. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ferroviário x Sport ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Sport Recife foi o líder do Grupo A da Copa do Nordeste 2024, com 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias e 3 empates.

Já o Ferroviário não participou a última edição da competição. Em seus últimos jogos, o time passou por 3 vitórias e 2 derrotas.

Ferroviário x Sport: prováveis escalações

Ferroviário: Sivaldo, Rikelmy, Wesley Junio, Jefão, João Cubas, Pablo Alves, João Vitor, Gharib, Rodrigo Fuzil, Allanzinho e Gustavo. Técnico: Tiago Zorro.

Sport: Caíque França; Diogo Hereda, Antônio Carlos (Rafael Thyere), Chico e Igor Cariús; Fabricio Domínguez, Lucas Lima e Titi Ortíz; Barletta, Romarinho e Gonçalo Paciência. Técnico: Pepa.

FICHA TÉCNICA

Ferroviário x Sport Recife

Copa do Nordeste

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 22 de janeiro de 2025, 21h30