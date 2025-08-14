Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Napoli x Olympiacos: onde assistir ao vivo e o horário do jogo amistoso de hoje (14/08)

Napoli e Olympiacos jogam uma partida amistosa hoje; veja o horário e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

Olympiacos vem de uma vitória de 1 a 0 sobre Union Berlin (X/ @olympiacosfc)

Napoli x Olympiacos disputam hoje, quinta-feira (14/08), um jogo amistoso. A partida inicia às 13h (horário de Brasília), no Estádio Teofilo Patini, em Castel di Sangro, Itália. Confira onde assistir ao vivo:

Onde assistir Napoli x Olympiacos ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo OneFootball, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Napoli venceu Catanzaro por 2 a 1, perdeu para o Brestois pelo mesmo placar, empatou com Casertana por 1 a 1, venceu Girona por 3 a 2 e goleou Sorrento por 4 a 0.

Já Olympiacos registrou uma vitória de 2 a 0 sobre AZ, um empate de 1 a 1 com Heerenveen, uma vitória de 3 a 2 sobre Den Haag, outra de 2 a 1 contra Al Taawon e uma terceira de 1 a 0 sobre Union Berlin.

Napoli x Olympiacos: prováveis escalações

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Mathías Oliveira; Lobotka, McTominay, De Bruyne; Lang, David Neres e Lukaku. Técnico: Antonio Conte.

Olympiacos: Tzolakis; Costinha, Retsos, Kalogeropoulos, Onyemaechi; Hezze, Mouzakitis, Chiquinho; Cabella, Gelson Martins e El Kaabi. Técnico: Jose Luis Mendilibar.

FICHA TÉCNICA
Napoli x Olympiacos
Amistoso
Local: Estádio Teofilo Patini, em Castel di Sangro, Itália
Data/Horário: 14 de agosto de 2025, 13h

.
