Napoli x Olympiacos: onde assistir ao vivo e o horário do jogo amistoso de hoje (14/08) Napoli e Olympiacos jogam uma partida amistosa hoje; veja o horário e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 14.08.25 12h00 Olympiacos vem de uma vitória de 1 a 0 sobre Union Berlin (X/ @olympiacosfc) Napoli x Olympiacos disputam hoje, quinta-feira (14/08), um jogo amistoso. A partida inicia às 13h (horário de Brasília), no Estádio Teofilo Patini, em Castel di Sangro, Itália. Confira onde assistir ao vivo: Onde assistir Napoli x Olympiacos ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo OneFootball, a partir das 13h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Napoli venceu Catanzaro por 2 a 1, perdeu para o Brestois pelo mesmo placar, empatou com Casertana por 1 a 1, venceu Girona por 3 a 2 e goleou Sorrento por 4 a 0. Já Olympiacos registrou uma vitória de 2 a 0 sobre AZ, um empate de 1 a 1 com Heerenveen, uma vitória de 3 a 2 sobre Den Haag, outra de 2 a 1 contra Al Taawon e uma terceira de 1 a 0 sobre Union Berlin. Napoli x Olympiacos: prováveis escalações Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Mathías Oliveira; Lobotka, McTominay, De Bruyne; Lang, David Neres e Lukaku. Técnico: Antonio Conte. Olympiacos: Tzolakis; Costinha, Retsos, Kalogeropoulos, Onyemaechi; Hezze, Mouzakitis, Chiquinho; Cabella, Gelson Martins e El Kaabi. Técnico: Jose Luis Mendilibar. FICHA TÉCNICA Napoli x Olympiacos Amistoso Local: Estádio Teofilo Patini, em Castel di Sangro, Itália Data/Horário: 14 de agosto de 2025, 13h