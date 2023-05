Napoli x Inter de Milão: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (21) pelo Campeonato Italiano

As equipes Napoli x Inter de Milão disputam neste domingo (21/05) a 36° rodada do Campeonato Italiano. O jogo será realizado às 13h (horário de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, Itália. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Napoli x Inter de Milão ao vivo?

A partida Napoli x Inter de Milão pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como Napoli x Inter de Milão chegam para o jogo?

Desde a 33° rodada, Napoli já é, matematicamente, o vencedor desta edição do Campeonato Italiano, 33 anos após seu último título nacional. Atualmente, a equipe soma 26 vitórias, 5 empates e 4 derrotas.

Já Inter de Milão está em 3° lugar e soma 21 vitórias, 3 empates e 11 derrotas, além de 66 gols marcados e 37 gols sofridos. O time está em uma sequência 5 vitórias.

Prováveis escalações

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani e Olivera; Anguissa, Lobotka e Zielinski; Elmas, Osimhen e Kvaratskhelia. Técnico: Luciano Spalletti.

Inter de Milão: Handanovic; D'Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Correa, Lukaku. Técnico: Simone Inzaghi.

FICHA TÉCNICA

Napoli x Inter de Milão​

Campeonato Italiano

Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, Itália

Data/Horário: 21 de maio de 2023, 13h