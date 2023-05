Chapecoense x Juventude: onde assistir e o horário do jogo hoje (21/05) pela Série B do Brasileiro

As equipes Chapecoense x Juventude disputam neste domingo (21/05) a 7° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo começa às 11h (horário de Brasília), no Arena Condá, em Chapecó (SC). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Chapecoense x Juventude ao vivo?

A partida Chapecoense x Juventude poderá ser assistida pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 11h (horário de Brasília).

Como Chapecoense x Juventude chegam para o jogo?

Chapecoense é o 10° colocado da Série B e soma 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 10 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já Juventude é o vice-lanterna do campeonato com 1 vitória e 5 derrotas. Até agora, o time marcou 3 gols e sofreu 7 desses.

Prováveis Escalações

Chapecoense: Airton; Ronei, Victor Ramos, Rodrigo Freitas e Cristiano (Mancha); Bruno Vinícius, Dudu Vieira e Kaio; Bruno Nazário, Felipe Ferreira e Alisson Farias. Técnico: Argel Fuchs.

Juventude: Thiago Couto; Reginaldo, Danilo Boza, Romércio (Zé Marcos) e Romário; Jean Irmer (Gehring), Mandaca, Nenê e Boldrin (Emerson Santos); David (Robertinho) e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Thiago Carpini.

FICHA TÉCNICA

Chapecoense x Juventude

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Data/Horário: 21 de maio de 2023, 11h