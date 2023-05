Jogos de hoje na NBA ao vivo: veja onde assistir e os horários das partidas deste domingo (21/05)

Futebol

Remo segura empate até os acréscimos, leva gol do São José e perde mais uma na Série C

A situação do Clube do Remo anda cada vez mais perigosa neste início de Série C; depois de sair atrás, os remistas empataram, mas cederam o gol que decretou a quarta derrota e a continuidade na lanterna da competição