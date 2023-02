Nantes x Olympique de Marseille: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (01/02) pela Ligue 1

As equipes Nantes x Olympique de Marseille disputam nesta quarta-feira (01/02) a 21° rodada do Campeonato Francês, a Ligue 1. O jogo será realizado às 15h (horário de Brasília), no Estádio Louis Fonteneau, em Nantes. Confira o horário e onde assistir a partida:

Onde assistir Nantes x Olympique de Marseille ao vivo?

A partida Nantes x Olympique de Marseille pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN 3 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como Nantes x Olympique de Marseille​ chegam para o jogo?

Nantes ocupa a 13° posição da Ligue 1 com um total de 4 vitórias, 10 empates e 6 derrotas, além de 21 gols marcados e 24 gols sofridos. A equipe está invicta há 5 rodadas, mas apenas 2 destas terminaram em sua vitória.

Já Olympique está em 3° lugar na competição e soma 13 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 40 gols marcados e 17 gols sofridos. Antes de seu empate de 1 a 1 com Monaco na última rodada, a equipe estava em uma sequência de 5 vitórias.

Escalações

Nantes: Lafont; Centonze, Castelletto, Girotto, Hadjam; Sissoko, Chirivella, Moutoussamy; Blas, Simon, Mohamed.

Olympique: Blanco; Balerdi, Gigot, Kolasinac; Under, Rongier, Veretout, Tavares; Malinovskyi, Guendouzi, Sanchez.

FICHA TÉCNICA

Nantes x Olympique de Marseille

Campeonato Francês - Ligue 1

Local: Estádio Louis Fonteneau, em Nantes

Data/Horário: 01 de fevereiro de 2023, 15h