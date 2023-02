Fiorentina x Torino: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (01/02) pela Copa Itália

As equipes Fiorentina x Torino disputam nesta quarta-feira (01/02) as quartas de final da Copa Itália. O jogo começa às 14h (horário de Brasília), no Estádio Artemio Franchi, em Florença. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fiorentina x Torino ao vivo?

A partida Fiorentina x Torino pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN 2 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como Fiorentina x Torino chegam para o jogo?

Fiorentina iniciou na Copa Itália durante as oitavas de final, quando venceu Sampdoria por 1 a 0.

Já Torino começou na primeira rodada com uma vitória de 3 a 0 sobre Palermo. Depois, venceu Cittadella por 4 a 0 e Milan por 1 a 0.

Prováveis escalações

Fiorentina: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi.

Torino: Musso; Toloi, Djimsti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Boga e Hojlund. Técnico: Gian Piero Gasperini.

FICHA TÉCNICA

Fiorentina x Torino

Copa Itália

Local: Estádio Artemio Franchi, em Florença

Data/Horário: 01 de fevereiro de 2023, 14h