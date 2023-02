Leipzig x Hoffenheim: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (01/02) pela Copa da Alemanha

As equipes Leipzig x Hoffenheim disputam nesta quarta-feira (01/02) as oitavas de final da Copa da Alemanha. O jogo inicia às 14h (horário de Brasília), no Red Bull Arena de Leipzig. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Leipzig x Hoffenheim ao vivo?

A partida Leipzig x Hoffenheim pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN 4 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como Leipzig x Hoffenheim​ chegam para o jogo?

Até agora, Leipzig passou por uma vitória de 8 a 0 sobre Teutonia Ottensen e outra de 4 a 0 contra Hamburg.

Já Hoffenheim acumula uma vitória de 2 a 0 sobre Rödinghausen e outra de 5 a 1 sobre Schalke.

Prováveis escalações

Leipzig: Blaswich; Simakan, Orban, Gvardiol, Halstenberg; Laimer, Schlager; Szoboszlai, Forsberg; Tino Werner e André Silva. Técnico: Marco Rose.

Hoffenheim: Baumann; Kabak, Brooks, Nsoki; Kaderabek, Rudy, Baumgartner, Angeliño, Bischof; Kramaric e Dolberg. Técnico: Bruno Labbadia.

FICHA TÉCNICA

Leipzig x Hoffenheim

Copa da Alemanha

Local: Red Bull Arena de Leipzig

Data/Horário: 01 de fevereiro de 2023, 14h