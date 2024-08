Nacional x Sporting: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (17/08) pela Liga Portugal

Nacional x Sporting disputam hoje, sábado (17/08), a segunda rodada da Liga Portugal. O jogo ocorrerá às 14h (horário de Brasília), no Estádio da Madeira, no Funchal, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Nacional x Sporting ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela Disney+, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira rodada, Nacional empatou com AVS SAD por 1 a 1 e Sporting goleou Rio Ave por 3 a 1.

Nacional x Sporting: prováveis escalações

Nacional: Lucas França; Gustavo García, Ulisses, Zé Vitor e José Gomes; Luís Esteves, Matheus Dias, Baeza; Nigel Thomas, Butzke, Appiah. Técnico: Tiago Margarido.

Sporting: Kovacevic; Quaresma, Diomande, Inacio; Quenda, Hjulmand, Morita, Catamo; Trincão, Viktor Gyokeres e Pedro Gonçalves. Técnico: Rúben Amorim.

FICHA TÉCNICA

Nacional x Sporting

Campeonato Português

Local: Estádio da Madeira, no Funchal, Portugal

Data/Horário: 17 de agosto de 2024, 14h