Al Nassr x Al Hilal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/08) pela Supercopa Saudita

Al Nassr x Al Hilal disputam neste sábado (17/08) a final da Supercopa Saudita. O jogo ocorre às 13h15 (horário de Brasília), no Estádio Sultan bin Abdul Aziz, em Abha, Arábia Saudita. Confira onde assistir e as escalações do jogo:

Onde assistir Al Nassr x Al Hilal ao vivo?

A partida poderá ser assistida pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 13h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas semifinais, Al Nassr venceu Al Taawon por 2 a 0 e Al Hilal eliminou Al Ahli nos pênaltis após empate de 1 a 1.

Al Nassr x Al Hilal: prováveis escalações

Al Hilal: sem informações

Al Nassr: sem informações

FICHA TÉCNICA

Al Nassr x Al Hilal

Supercopa Saudita

Local: Estádio Sultan bin Abdul Aziz, em Abha, Arábia Saudita

Data/Horário: 17 de agosto de 2024, 13h15