Na reta final de inscrições, ex-goleiro do Remo fecha com o Itupiranga para o Parazão

Os times do Parazão buscam as últimas contratações para o restante da competição. Além do Remo e do Paysandu, outras equipes também estão no mercado, um deles é o Itupiranga, que está na briga por uma vaga na próxima fase. O Crocodilo acertou a contratação do goleiro Jheymmyson, ex-base do Clube do Remo e da Tuna Luso.

VEJA MAIS

Após a saída do goleiro Evandro Gigante, que acertou com o a equipe do Rio Branco-AC, o Crocoldilo teve que buscar um novo goleiro. Com 23 anos, Jheymmyson foi revelado na base do Remo e chegou a jogar a Copa São Paulo pelo clube azulino em 2018. Como profissional, o jovem goleiro acumula passagens pelo Tapajós e Vila Rica. O nome de goleiro já foi publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e já pode atuar pelo Itupiranga.

O Crocodilo está na terceira posição do grupo B com sete pontos, atrás apenas um ponto do primeiro, segundo e terceiro colocados. O clube também briga contra o rebaixamento e terá pela frente o lanterna geral da competição, o Amazônia, neste sábado, às 15h30, no CT do Remo, em Outeiro. Uma vitória e tropeços dos concorrentes podem colocar o Itupiranga nas quartas de finais do Parazão.