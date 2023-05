Multa contratual de Vinícius Júnior no Real Madrid é mais de R$ 5 bilhões; entenda

O recente caso de racismo contra Vinícius Júnior levou o atacante a pensar em deixar a Espanha e o Real Madrid. No entanto, a situação do brasileiro no clube está longe de ser simples. Após renovar seu contrato no início da temporada, Vini Jr. agora está vinculado ao Real Madrid até 2027, com uma cláusula de rescisão estabelecida em um bilhão de euros (aproximadamente R$ 5,35 bilhões na taxa de câmbio atual).

A renovação veio após uma temporada excepcional em 2021/2022, culminando em seu gol decisivo na final da Liga dos Campeões. O salário de Vinicius Junior também triplicou, atualmente em 10,5 milhões de euros (mais de 56 milhões de reais) por ano, colocando-o entre os maiores ganhadores do Real Madrid.

Diante dos incidentes recorrentes de racismo, a possibilidade de deixar a Espanha foi levantada por aqueles que supervisionam a carreira do jogador. A equipe queria garantir que Vinícius ainda se sentisse confortável no Real Madrid. Até agora, ele nunca demonstrou disposição para deixar o clube e sempre expressou seu carinho por ele.

No entanto, o atacante chegou ao seu limite depois de suportar insultos durante a derrota por 1 a 0 para o Valencia. Vinicius se sente desamparado no futebol espanhol pela liga, pela Federação Espanhola de Futebol e pelos árbitros. Seus constantes conflitos com o presidente da La Liga, Javier Tebas, indicam que o brasileiro não obteve uma resposta satisfatória às suas demandas por ações contra os insultos em campo.

Na verdade, em seu recente pronunciamento após o jogo de domingo, deixou claro que continuará combatendo o racismo "mesmo que longe daqui (Espanha)".