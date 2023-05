'Vamos para cima das autoridades', diz ministra Anielle Franco sobre caso de racismo contra Vini Jr.

Nesta segunda-feira (22), a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, declarou repúdio e afirmou ter acionado as autoridades competentes para investigar o caso de racismo sofrido pelo jogador brasileiro Vinícius Júnior, durante partida entre o Real Madrid e o Valencia pela Liga Espanhola.

Em coletiva de imprensa, a ministra disse ter entrado em contato com o vice-presidente da Espanha após saber do caso, e que também está em contato com a família do jogador para prestar apoio. Anielle ainda ressaltou que este ato é um “mal” que precisa ser combatido “na raiz” e que faz parte do histórico da La Liga.

“A gente vai para cima das autoridades, notificar, oficializar, para que tenha uma resposta. O histórico da La Liga não é bom, é racista. Ontem mesmo, o próprio presidente, diretor, quis colocar o Vini como culpado por ter vivido esse racismo”, declarou.

Arielle também destacou total apoio ao jogador e reiterou que pretende cobrar as devidas providências. “Ontem o tio dele falou que era importante que ele soubesse que o Brasil está com ele. Quero mandar esse recado diretamente para ele.(...) Estou perguntando às autoridades espanholas qual é o próximo passo. A gente vai cuidar do povo preto aqui e fora do Brasil”, declarou a ministra.

No momento, o Ministério da Igualdade Racial aguarda o posicionamento direto do governo espanhol após o contato feito com a vice-presidente do país, Yolanda Díaz. “O Itamaraty está articulando as próximas reuniões, ambos países estão em contato”, afirmou. No Brasil, o Ministério das Relações Exteriores convocou a embaixadora da Espanha no Brasil, Maria Fernández-Palacios, para esclarecimentos após mais esse caso de racismo sofrido por Vini Jr.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)