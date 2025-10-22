Monaco x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (22/10) pela Champions League

Mônaco x Tottenham disputam hoje, quarta-feira (22/10), a 3° rodada da Champions League. O jogo começará às 16h (horário de Brasília), no Estádio Louis II, em Mônaco. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Monaco x Tottenham ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Mônaco passou por uma derrota de 4 a 1 para o Brugge e por um empate de 2 a 2 com o City.

Já o Tottenham registrou uma vitória de 1 a 0 sobre o Villarreal e um empate de 2 a 2 com o Bodo Glimt.

VEJA MAIS

Monaco x Tottenham: prováveis escalações

Mônaco: Kohn; Salisu, Kehrer e Caio Henrique; Diatta, Coulibaly, Teze, Ouattara (Minamino); Akliouche, Fati e Balogun. Técnico: Sebastian Pocognoli.

Tottenham: Vicario; Porro, Danso, Van de Ven e Spence; Palhinha, Bentancur; Mohammed Kudus, Xavi Simons, Wilson Odobert (Bergvall) e Richarlison. Técnico: Thomas Frank.

FICHA TÉCNICA

Mônaco x Tottenham

Champions League

Local: Estádio Louis II, em Mônaco

Data/Horário: 22 de outubro de 2025, 16h