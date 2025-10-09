Moçambique x Guiné: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pelas Eliminatórias da Copa

Moçambique x Guiné disputam hoje, quinta-feira (09/10), a 9° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo começa às 13h (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Zimpeto, em Maputo, Moçambique. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Moçambique x Guiné ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Moçambique é 3° colocado do Grupo G e acumula um total de 5 vitórias, 3 derrotas, 12 gols marcados e 15 gols sofridos.

Guiné ocupa a 4° posição do mesmo grupo e soma 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 7 gols marcados e 5 gols sofridos.

Moçambique x Guiné: prováveis escalações

Moçambique: Ernan; Diogo Calila, Mexer, Mandava e Langa; Nene e Amade; Catamo, Guima e Witi; Ratifo.

Guiné: Camara; Issiaga Sylla, Diakhaby, Conte e Dembo Sylla; Konaté e Touré; Seydouba Cissé, Aliou Baldé e Morlaye Sylla; Guirassy.

FICHA TÉCNICA

Moçambique x Guiné

Eliminatórias da Copa do Mundo - África

Local: Estádio Nacional do Zimpeto, em Maputo, Moçambique

Data/Horário: 09 de outubro de 2025, 13h