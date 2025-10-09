Moçambique x Guiné: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pelas Eliminatórias da Copa Moçambique e Guiné jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 09.10.25 12h00 Moçambique soma 4 pontos a mais que a Guiné no Grupo G das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo (Facebook/ @FMFoficial) Moçambique x Guiné disputam hoje, quinta-feira (09/10), a 9° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo começa às 13h (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Zimpeto, em Maputo, Moçambique. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Moçambique x Guiné ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 13h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Moçambique é 3° colocado do Grupo G e acumula um total de 5 vitórias, 3 derrotas, 12 gols marcados e 15 gols sofridos. Guiné ocupa a 4° posição do mesmo grupo e soma 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 7 gols marcados e 5 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira Finlândia x Lituânia: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09/10) pelas eliminatórias da Copa Finlândia e Lituânia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Somália x Argélia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pelas Eliminatórias da Copa Somália e Argélia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Moçambique x Guiné: prováveis escalações Moçambique: Ernan; Diogo Calila, Mexer, Mandava e Langa; Nene e Amade; Catamo, Guima e Witi; Ratifo. Guiné: Camara; Issiaga Sylla, Diakhaby, Conte e Dembo Sylla; Konaté e Touré; Seydouba Cissé, Aliou Baldé e Morlaye Sylla; Guirassy. FICHA TÉCNICA Moçambique x Guiné Eliminatórias da Copa do Mundo - África Local: Estádio Nacional do Zimpeto, em Maputo, Moçambique Data/Horário: 09 de outubro de 2025, 13h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Moçambique Guiné jogos de hoje eliminatórias da copa do mundo de 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Finlândia x Lituânia: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09/10) pelas eliminatórias da Copa Finlândia e Lituânia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.10.25 12h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Moçambique x Guiné: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pelas Eliminatórias da Copa Moçambique e Guiné jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.10.25 12h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Somália x Argélia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pelas Eliminatórias da Copa Somália e Argélia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.10.25 12h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 09.10.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Com novidades, Remo encara Athletico-PR no Baenão para colar de vez no G4 A principal novidade é o retorno do atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B, que está novamente à disposição e pode começar jogando 09.10.25 7h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 09.10.25 7h00 Futebol Athletic-MG vence e Paysandu vê aumentar a distância para sair do Z-4 da Série B Clube bicolor segue na lanterna do campeonato e se prepara para duelo contra o Remo 09.10.25 9h17 MAIS PROBLEMA Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros 08.10.25 22h00