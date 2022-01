Mirassol x Bragantino: onde assistir e horário do jogo do Campeonato Paulista de hoje (27/01)

As equipes Mirassol x Bragantino entram em campo às 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira (27/01) para disputar a primeira rodada do Campeonato Paulista. A partida ocorrerá no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). Confira onde acompanhar o jogo:

Onde assistir Mirassol x Bragantino?

A partida Mirassol x Bragantino pode ser assistida ao vivo pelos serviços de streaming Premiere e Paulistão Play, às 20h (horário de Brasília).

Como Mirassol x Bragantino chegaram para o jogo?

Em 2021, o Mirassol disputou em pela primeira vez na Série C do Brasileirão. Porém, não obteve bons resultados e fechou a fase de classificação com 19 pontos, vindos de 6 vitórias, 1 empate e 11 derrotas.

Já o Bragantino disputou a final da Copa Sul-Americana de 2021, fechando com 12 pontos de 4 vitórias e 2 derrotas; e alcaçou uma vaga nas qualificatórias da Copa Libertadores da América através do Brasileirão 2021, onde alcançou 6° lugar com 56 pontos, adquiridos em 14 vitórias, 14 empates e 10 derrotas.