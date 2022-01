Fluminense x Bangu: onde assistir ao vivo e horário do jogo do Campeonato Carioca de hoje (27/01)

As equipes Fluminense x Bangu entram em campo às 20h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira (27/01) para disputar a primeira rodada do Campeonato Carioca. A partida ocorrerá no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro (RJ). Confira onde acompanhar o jogo:

VEJA MAIS

Onde assistir Fluminense x Bangu?

A partida do Fluminense x Bangu pode ser assistida ao vivo pelo pay-per-view da FERJ do Campeonato Carioca, pelo Eleven Sports e pelo OneFootball, às 20h30 (horário de Brasília).

Como Fluminense x Bangu chegaram para o jogo?

Após um longo período de gastos modestos, o Fluminense investiu pesado em novas contratações, incluindo Germán Cano, vindo do Vasco; Fábio, do Cruzeiro; e Felipe Melo e Willian Bigode, dois ex-Palmeiras.

Já o Bangu terminou a Série D do Campeonato Brasileiro de 2021 com um total de 19 pontos, vindos de 5 vitórias, 4 empates e 5 derrotas.