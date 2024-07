Mirassol x Avaí : onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (23/07) pelo Brasileirão

Mirassol x Avaí se enfrentam hoje, terça-feira (23/07), pela 17° rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O jogo acontece às 20h (horário de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Mirassol x Avaí ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Tv Brasil, Premiere e Youtube (GOAT), a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Mirassol acumula 25 pontos, 7 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 17gols marcados e 14 gols sofridos no Brasileirão. O Leão vem de uma vitória por 1 a 0 na última rodada e conta com seu excelente retrospecto como mandante para tentar um lugar no G4 do campeonato, o clube está invicto em casa, com cinco vitórias e um empate. Atualmente, o time ocupa s 5ª posição na tabela.

Já o Avaí soma 23 pontos, 6 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 14 gols marcados e 13 gols sofridos. O Leão da ilha vem de uma derrota por 1 a 0 para o Ceará. Além disso, o clube enfrenta sua pior sequência na temporada, pois já não vence há seis jogos, sendo três derrotas e três empates. Atualmente, o clube está em 9º lugar na tabela.

Mirassol x Avaí: prováveis escalações

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Zeca; Gabriel, Danielzinho e Isaque; Negueba, Dellatorre e Fernandinho. Técnico: Mozart.

Avaí: César Augusto; Marcos Vinícius, Tiago, Alan Costa (Roberto) e Mário Sérgio; Ronaldo Henrique (Jean Lucas), Willian Maranhão, Pedro Castro e Giovanni; Vagner Love e Garcez. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

FICHA TÉCNICA

Mirassol x Avaí

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol

Data/Horário: 23 de julho de 2024, 20h

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob a coordenação de Heloá Canali.)