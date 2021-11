Milton Neves aponta três times brasileiros que 'não podem mais ser considerados grandes'

Polêmico como de costume, Milton Neves decidiu classificar os considerados grandes times brasileiros que deixaram de carregar a respeitada alcunha. Em seu blog no 'Uol', o apresentador da Band disse que apesar de ser 'muito difícil você quebrar um grande clube', o futebol nacional é repleto de de 'gigantes soterrados em dívidas'.

Milton Neves responsabiliza os cartolas por esse cenário de terra arrasada e diz que sua relação leva em consideração as 'fases atuais de cada clube'.

"Não à toa a Série B do Brasileiro nunca foi tão atrativa quanto na atualidade", explica ele.

Em sua lista, o jornalista coloca apenas Atlético-MG, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Flamengo como os seletos 'gigantes' do país. O Santos, para ele, é o 'maior de todos', enquanto Botafogo, Bahia e Internacional são clubes grandes.

Já os clubes que rebaixaram de patamar, Milton Neves destaca que Cruzeiro, Fluminense e Vasco são considerados 'médios' nos dias de hoje. No caso do Cruzeiro, ele justifica a opinião pelos dois anos consecutivos da equipe mineira na Série B do Brasileiro. O Fluminense, para o apresentador, não pode ser classificado como grande por ter sido rebaixado para terceira divisão. Milton ainda fala do Grêmio, que, segundo o comunicador da Band, 'se tornará médio' em caso de um terceiro rebaixamento.