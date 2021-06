Apresentador Milton Neves 'tira onda' com o Remo após derrota para o Galo: 'Segundo time do Pará'

O jornalista e apresentador Milton Neves provocou o Remo em sua conta no Twitter e também em seu blog, após a vitória do Atlético-MG por 2 a 0 em cima do clube paraense.

Declarado torcedor do Galo, Milton Neves utilizou a rede social para “tirar onda” com os azulinos e escreveu: “Galo navega tranquilo em cima do Remo, o segundo time do Pará!”, publicou.

Galo navega tranquilo em cima do Remo, o segundo time do Pará! https://t.co/FCsBAkfYAz — Milton Neves (@Miltonneves) June 3, 2021

Após a declaração vários torcedores do Paysandu responderam Milton Neves, confira alguns comentários:

“O segundo é a Tuna Luso. Só perde para o Papão”

“Mandou bem Galo! O Pará tem dono, aqui em manda é o Paysandu”

“A segunda força do Pará é a gloriosa Tuna Luso Brasileira, que já foi campeã da Série B em 1985 e da C em 1992”

“O segundo time do Pará é a Tuna. A Águia Guerreira deu umas bicadas no Remo”

Milton Neves, de 69 anos, sempre deixou claro a sua admiração pelo Paysandu. Bastante polêmico, o jornalista visitou Belém em 2003, ano em que o clube bicolor estava disputando a Copa Libertadores, veio assistir Paysandu x Boca Juniors, pelo jogo de volta das oitavas de final da competição.