Milton Neves posta foto com a camisa do Paysandu e cutuca vitória do Remo no Re-Pa: 'No apito'

O apresentador Milton Neves já deixou diversas vezes nítido o seu carinho pelo Paysandu. Aliás, quando tem a oportunidade, Milton nunca deixa de dar uma cutucada no rival, o Remo. E não foi diferente após a derrota de 3 a 1 do Papão, de virada, no Re-Pa.

Pelo Twitter, Milton Neves postou uma foto com a camisa do Paysandu de vários anos atrás, com a legenda: "Paysandu, meu amor!". Até que um seguidor relembrou que sobre o placar do clássico Re-Pa de domingo passado (20). Em resposta disparou: "No apito".