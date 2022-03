Milan x Inter de Milão: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (01/03) pela Copa Itália

As equipes Milan x Inter de Milão entram em campo às 17h (horário de Brasília) de hoje (01/03) para disputar as semifinais da Copa Itália. O duelo ocorrerá no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Milan x Inter de Milão ao vivo?

A partida Milan x Inter de Milão pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN 4, antiga Fox Sports, e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Milan x Inter de Milão chegam para o jogo?

Após perder a liderança do Campeonato Italiano para o Nápoli, Milan está em 2° lugar e acumula 17 vitórias, 6 empates, 4 derrotas, 53 gols marcados e 29 gols sofridos.

Já o Internazionale está logo atrás, na 3° colocação, com 16 vitórias, 7 empates, 3 derrotas, 55 gols marcados e 22 gols recebidos. Se vencer esta partida, subirá à 2° colocação do campeonato.

As equipes se enfrentarão novamente no dia 20 de abril.

Prováveis escalações

Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli e Theo Hernández; Tonali, Kessie e Brahim Diaz; Junior Messias, Rafael Leão e Giroud. Técnico: Stefano Pioli.

Internazionale: Handanovic; Skriniar, de Vrij e Dimarco; Darmian, Gagliardini, Barella, Çalhanoglu e Perisic; Aléxis Sánchez e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi.

Ficha técnica

Milan x Internazionale

Copa Itália

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão

Data/horário: 01 de março de 2022, às 17h