Messi supera Pelé em número de títulos na carreira, após conquista com seleção da Argentina; entenda

O meia argentino Lionel Messi ampliou a sua já vitoriosa carreira no futebol e está próximo de se tornar o maior campeão da história do futebol, depois que a seleção da Argentina conquistou nesta quarta-feira a Finalíssima Internacional, contra a seleção da Itália. O placar de 3 a 0 para os hermanos trouxe a taça para a América do Sul e é a 38º na galeria do meia, que agora é o segundo maior campeão da história entre os jogadores de futebol, deixando para trás que ninguém menos que Pelé.

A lista dos maiores campeões do mundo tem um brasileiro na ponta. Daniel Alves, de 39 anos, tem nada menos que 42 títulos conquistados, liderando com folga a lista. Em seguida, aparece Lionel Messi, com 38, Pelé e Iniesta, com 37 e Piqué, com 36. Na trajetória do argentino contam 34 títulos pelo Barça, três pela Argentina e um com o PSG. O ouro olímpico de 2008 entra na lista, assim como a conquista de Dani Alves em Tóquio está na conta para o brasileiro.

Entre as conquistas do argentino destacam-se 34 troféus com o Barcelona, incluindo três Mundiais de Clubes, quatro Champions League, três Supercopas, 10 Campeonatos Espanhóis, sete Copas do Rei e sete Supercopas da Espanha. Pela Seleção da Argentina, Messi ganhou uma Olimpíadas, uma Copa América e uma Finalíssima Internacional, além de um Campeonato Francês.

Em aproximadamente 20 anos de carreira, Pelé conquistou 30 taças oficiais. Por clubes foram 27, entre Santos e Cosmos, mais três Copas do Mundo, 10 campeonatos paulistas, duas Libertadores, dois Mundiais de Clubes, quatro torneios Rio-São Paulo, seis Brasileiros (cinco Taças Brasil e um torneio Roberto Gomes Pedrosa), uma Recopa Sul-Americana, Recopa Mundial e um título da NASL.

Lista dos 10 maiores campeões individuais da história do futebol:

1 - Daniel Alves: 42

2 - Messi: 38

3 - Pelé: 37

4 - Iniesta: 37

5 - Piqué: 36

6 - Maxwell: 35

7 - Giggs: 35

8 - Vitor Baía: 33

9 - Xavi: 32

10 - Ibrahimovic: 32