Meia do Castanhal revela ansiedade para jogo contra o Paysandu: ‘Que chegue logo quarta-feira’

O Castanhal se prepara para encarar o Paysandu na quarta-feira (10), às 15h, no Modelão, pela Copa Verde. Na partida de ida, o Japiim empatou com o Papão em 1 a 1. O jogo de volta deveria acontecer esta semana, mas a pedido da emissora detentora dos direitos de transmissão, a data mudou. Por conta disso, segundo o meia-atacante Samuel a ansiedade para o confronto é grande.

"A expectativa está sendo muito boa. Que chegue logo quarta-feira para a gente ir fazer esse último jogo contra Paysandu. Vamos trabalhar esses dias que estão faltando para que a gente venha aprimorar mais a nossa força, nosso trabalho, para que a gente venha estar 100%, para conseguir o nosso resultado positivo”, declarou o jogador.

Segundo Samuel, a presença do torcedor do Japiim na partida contra o Papão será fundamental para as pretensões da equipe do nordeste do Pará no campeonato.

“Creio que a torcida também já está nessa expectativa para esse jogo, até porque nós nem tivemos torcida jogando dentro de casa, e agora a volta do público vai ser uma força mais para nós, para que a gente venha a conseguir nosso resultado”, disse o Samuel.

Na primeira partida, o atacante Ruan, de 19 anos, marcou o gol de empate para o Japiim diante do Paysandu. Samuel, elogiou o jogador e disse que a equipe sempre apoia os novos atletas.

“Quem está no banco, entra no jogo para decidir e foi isso que ele fez. É um garoto que trabalha demais, não só ele como os outros que tão tão no grupo. E nós falamos para ele: ‘entra sem medo, vai jogar, vai ser feliz e, graças a Deus, deu tudo certo para ele, fez o gol e nos ajudou também”, finalizou o jogador.

