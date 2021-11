Leandro Cearense retorna em partida decisiva entre Castanhal e Paysandu e diz: 'Expectativa boa'

O Castanhal terá um retorno importante contra o Paysandu na partida de volta das quartas de final da Copa Verde. O atacante Leandro Cearense volta para o ataque do Japiim após cumprir suspensão.

Leandro está na expectativa de enfrentar o ex-clube no jogo marcado para o dia 10 de novembro, às 15 horas, no Modelão. A partida seria nesta quarta (3), mas a CBF alterou para a outra semana. O centroavante jogou no Papão de 2015 a 2017, onde foi campeão do Parazão 2016 e 2017, além da Copa Verde de 2016. Foram 101 partidas e 25 gols.

“Expectativa boa. Ainda mais eu que não joguei a última partida. Queria jogar quarta-feira. Mas conseguiram adiar. Não muda nada. Vamos nos preparar esse semana e estuda o time deles. Não sabemos como vem após a derrota na Série C. É uma decisão contra um time grande, que não vem em boa fase, mas sabemos a camisa do Paysandu. É estudar para impor o jogo dentro de casa e buscar a vitória”, comentou o jogador, que é a principal peça do ataque do Japiim.

No primeiro jogo contra o Paysandu, o Castanhal empatou com gol de Ruan, menino que era da base. Leandro falou sobre o garoto.

“É um garoto bom de bola e cabeça. Gente boa. Eu disse para ele trabalhar muito e merece por tudo vem fazendo. Primeiro gol dentro da Curuzu é algo grande. É continuar e não deixar subir para a cabeça”, afirmou Leandro Cearense, destacando ainda o reencontro com a torcida.

“Saudade de jogar no estádio com torcida. Sei que vai apoiar e será bom. Muito tempo longe de torcida e agora chegou nossa vez.”

A partida entre Castanhal e Paysandu terá transmissão lance a lance OLiberal.com.