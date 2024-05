‘Me esquece’, diz Craque Neto após Guarani marcar evento com ex-presidente Bolsonaro

Craque Neto mandou um recado de desaprovação ao Guarani Futebol Clube, time de Campinas, São Paulo, após o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro ser confirmado em evento. No final da década de 1980, Neto se tornou ídolo do clube. O evento é de arrecadação para as vítimas de enchentes do Rio Grande do Sul (RS).

Em programa ao vivo de “Os Donos da Bola”, da Band, Craque Neto informou ao Guarani que, se o ex-presidente comparecesse ao evento, eles poderiam “esquecer” dele como um dos maiores jogadores do clube. “Deixa eu falar uma coisa: Presidente do Guarani, Vice-Presidente do Guarani, diretor do Guarani, se vocês fizerem isso que eu tô vendo aí, esquece! Pode esquecer! Esquece o ídolo aqui”, falou.

O nome de Bolsonaro não foi citado, mas Neto deixou claro a quem se referia: “Se vocês vão fazer isso hoje aí com o Guarani, vocês estão de brincadeira! Guarani é um time da democracia, diga-se de passagem.”

