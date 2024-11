Deschamps não convoca Mbappé para partidas da França na Nations League

O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, anunciou nesta quinta-feira (7) que Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, não estará entre os convocados para os jogos da Nations League contra Israel e Itália. A decisão pegou muitos de surpresa, já que não há confirmação de lesão no jogador.

Mbappé, de 25 anos, disputou a partida do Real Madrid na última terça-feira (5), quando a equipe foi derrotada pelo Milan na Liga dos Campeões. Apesar disso, Deschamps descartou qualquer problema físico como razão para sua ausência. “Tive conversas com ele, é uma decisão que tomei apenas para este período de jogos”, declarou o técnico. “Kylian queria vir.”

Desde sua transferência do Paris Saint-Germain para o Real Madrid, o atacante tem enfrentado dificuldades para atingir sua melhor forma. No mês passado, ele já havia ficado de fora das partidas da França contra Israel e Bélgica.

A ausência de Mbappé ocorre em um momento decisivo para os Bleus, que ocupam a segunda posição no Grupo A2, com um ponto a menos que a líder Itália. A França enfrentará Israel no dia 14 de novembro, no Stade de France, e depois viajará para encarar a seleção italiana no dia 17.