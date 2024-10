Matheus Pereira, do Cruzeiro, é convocado para Seleção Brasileira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, na tarde desta sexta-feira (11), a convocação do meia-atacante do Cruzeiro, Matheus Pereira, para o jogo da Seleção Brasileira contra o Peru, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Matheus entra no lugar do meia Lucas Paquetá, que foi suspenso após receber seu segundo cartão amarelo na vitória, de virada, do Brasil sobre o Chile, na última quinta-feira (10).

Pereira tem sido uma dos grandes destaques do Campeonato Brasileiro em 2024, sendo considerado por muitos veículos de imprensa como um dos melhores jogadores do primeiro turno do Brasileirão. Nas 26 partidas que jogou pelo Cruzeiro, o meia marcou 6 gols e contribuiu com 5 assistências.

Antes de convocar o meia, Dorival falou sobre as alterações que podem ocorrer ao longo dos jogos das Eliminatórias. “É um processo dinâmico e, de um dia para o outro, precisamos ajustar tudo. Alguns estão abrindo caminho para outros”, afirmou o treinador.

De acordo com nota da CBF, a Seleção desembarca no início da noite desta sexta-feira (11), em Brasília, local do jogo contra os peruanos.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)