Vaga ameaçada? Veja como está a situação da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa de 2026

O Brasil é o quinto colocado nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Acostumado a lidar com o torneio com facilidade, o País vem enfrentado dificuldade este ano e coleciona jogos ruins e resultados decepcionantes. Ainda assim, a seleção está na zona de classificação para a próxima Copa do Mundo. Dos 10 países que disputam as Eliminatórias, os seis primeiros estão garantidos no torneio mundial, enquanto o sétimo disputa uma repescagem.

Neste cenário, é improvável que o Brasil fique de fora da Copa de 2026. A seleção tem 10 pontos em oito jogos. Foram três vitórias, um empate e quatro derrotas até aqui. A primeira colocada é Argentina, com 18 pontos, em seguida vem Colômbia, com 16 pontos, Uruguai, com 15 pontos e Equador, com 11 pontos. Logo atrás do Brasil, fechando o G-6, está a Venezuela, com os mesmos 10 pontos. O Paraguai é o sétimo, com nove pontos.

Ainda faltam 10 rodadas para o fim das Eliminatórias. Duas delas vão ser disputadas nos próximas dias, a partida contra o Chile, nesta quinta-feira, às 21h, fora de casa, válido pela 9ª rodada, e o jogo contra o Peru, no Mané Garrincha, em Brasília, na próxima terça, às 21h45.

Apesar das grandes chances de classificação, dado o número de países que conquistam a vaga na Copa do Mundo e a quantidade de rodadas que faltam, resultados positivos nos próximos jogos deixam a seleção mais confortável e dão mais confiança para o resto da competição.

Confira os jogos do Brasil nas Eliminatórias:

Chile x Brasil, às 21h, no dia 10 de outubro (9ª rodada)

Brasil x Peru, às 21h45, no dia 15 de outubro (10ª rodada)

Venezuela x Brasil, no dia 14 de novembro (11ª rodada)

Brasil x Uruguai, no dia 19 de novembro (12ª rodada)

Brasil x Colômbia, no dia 20 de março de 2025 (13ª rodada)

Argentina x Brasil, no dia 25 de março de 2025 (14ª rodada)

Equador x Brasil, no dia 6 de junho de 2025 (15ª rodada)

Brasil x Paraguai, no dia 10 de junho de 2025 (16ª rodada)

Brasil x Chile, no dia 4 de setembro de 2025 (17ª rodada)

Bolívia x Brasil, no dia 9 de setembro de 2025 (18ª rodada)