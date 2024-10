Andreas Pereira, do Fulham, é chamado no lugar de Vini Jr., lesionado, para os jogos da seleção

Poucas horas depois de o Real Madrid divulgar que o atacante Vini Jr. sofreu uma lesão na cervical, a CBF anunciou neste domingo a convocação de Andreas Pereira, do Fulham, para os jogos em que a seleção brasileira enfrenta Chile e Peru pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Os exames que mostraram a lesão de Vini Jr. foram feitos no sábado após a vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Villarreal, na qual o atacante foi o autor de um dos gols. Em uma dividida, aos 33 minutos do segundo tempo, ele caiu de mal jeito e reclamou de dores no ombro. O brasileiro foi substituído logo em seguida por Arda Güler.

O corte do jogador do time espanhol foi a quarta baixa na seleção brasileira após as lesões do goleiro Alisson (Liverpool), do lateral Guilherme Arana (Atlético-MG) e do zagueiro Bremer (Juventus). Weverton (Palmeiras), Alex Telles (Botafogo) e Beraldo (PSG) já haviam sido chamados para substituírem os lesionados.

Aos 28 anos, Andreas Pereira esteve no grupo que foi eliminado nas quartas de final da Copa América dos Estados Unidos e começou como titular na partida contra a Colômbia, a última na fase de grupos.

A seleção brasileira enfrenta o Chile na quinta-feira em Santiago, e o Peru, no dia 15, em Brasília, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Após oito rodadas, o Brasil ocupa apenas a quinta colocação, com 10 pontos. O Chile é o nono e penúltimo, com 5, e o Peru é o lanterna, com 3 pontos.

A apresentação dos jogadores e da comissão técnica da seleção brasileira acontece nesta segunda-feira, em São Paulo.