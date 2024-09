Dorival Júnior convoca Seleção Brasileira nesta sexta-feira (27) para as Eliminatórias da Copa 2026

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, vai divulgar nesta sexta-feira (27), às 13h, a lista de convocados para os próximos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Os confrontos serão contra Chile e Peru, em outubro.

A convocação será transmitida ao vivo no canal da CBF no YouTube. A lista final terá 23 nomes, escolhidos dentre uma pré-lista de 45 atletas. Entre os nomes que circulam nos bastidores estão:

Luiz Henrique, Alex Telles, John e Igor Jesus (Botafogo), Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Ayrton Lucas e Gerson (Flamengo), Murillo (Nottingham Forest), André e Martinelli (Fluminense), Estêvão (Palmeiras), João Pedro (Brighton), Andreas Pereira (Fulham), Rodrygo, Vini Jr. e Éder Militão (Real Madrid), entre outros.

O Brasil ocupa atualmente a quinta posição nas Eliminatórias, com 10 pontos em 8 jogos. As seis primeiras colocadas garantem vaga direta na Copa do Mundo de 2026, que terá a participação de 48 seleções. O sétimo colocado disputará uma repescagem.

Próximos jogos da Seleção Brasileira

Chile x Brasil: 10 de outubro, às 21h, no Estádio Nacional de Santiago

Brasil x Peru: 15 de outubro, às 21h45, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília

Como assistir a convocação

Onde assistir: YouTube - CBF TV

Data: 27 de setembro de 2024

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: Sede da CBF, Rio de Janeiro

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)