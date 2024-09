Dorival assume responsabilidade pela derrota diante do Paraguai: 'Foi o nosso pior tempo'

O técnico Dorival Júnior não vai esquecer a primeira derrota no comando da seleção brasileira. O treinador afirmou que os primeiros 45 minutos fizeram parte do "pior tempo" disputado desde que assumiu o comando do selecionado nacional.

"A expectativa era muito positiva para que tivéssemos um jogo mais consistente. Nós tínhamos esta condição até tomarmos o gol, com trocas de passes conseguimos deixar o Paraguai atrás de sua linha de campo. Depois do gol abrimos mão desta condição. Foi o pior tempo no período em que estamos na seleção", disse o treinador em rápida entrevista coletiva.

"Começamos bem a partida, nos perdemos após o gol, não nos aproximamos mais do gol adversário, pouco agredimos e pagamos um preço muito alto por isso. Nos faltou muita coisa hoje, sou responsável por isso. Não quero acusar atleta nenhum. Estamos buscando a todo custo melhorar, mas é preciso encontrar este caminho rápido. Nós tivemos postura que nos deu posse de bola, o toque de bola foi com velocidade, mas estão faltando infiltrações para sermos mais incisivos e diretos", continuou Dorival, que comentou a instabilidade emocional de alguns atletas.

"A instabilidade emocional é natural de quem está dentro da partida. Está lutado para apresentar o seu melhor, mas às vezes não acontece", afirmou o técnico, dando como exemplo o cartão amarelo recebido por Vinícius Júnior ao final do jogo.

Dorival disse não saber quando poderá contar com o retorno de Neymar, que ainda se recupera de lesão grave no joelho. "Primeiro ele precisa retornar ao seu clube. Estamos sempre em contato com o clube e tentando entender o momento dele. É um processo lento, temos vários detalhes para considerar, mas prefiro que o clube passe todas essas informações".