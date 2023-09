Matheus Lima é anunciado como novo técnico do Castanhal para a disputa da Copa São Paulo

O Castanhal anunciou nesta sexta-feira (1ª) Matheus Lima como novo técnico do time sub-20 do clube. O treinador chega para dirigir a equipe na disputa do Parazão sub-20 e a Copa São Paulo de 2024, na qual o Japiim garantiu vaga através da Super Copa Pará sub-17.

Matheus Lima é um técnico com extenso currículo em competições de base por times paraenses, tanto no futebol paraense e nacional. Na Copa São Paulo de 2018 levou o time da Desportiva até as oitavas de final, melhor campanha de um paraense até hoje na competição.

Além da contratação do técnico, o Castanhal fez trocas na estrutura de futebol de base do clube. Gian Dantas, técnico campeão da Copa Pará sub-17 e Super Copa Pará sub-17, assumiu a coordenação geral das categorias de base do clube. Ferreti, treinador do time sub-20, assume a equipe sub-17 para a disputa do Parazão da categoria em setembro.