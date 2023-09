Segundinha do Parazão: quem classificou e quem foi rebaixado; confira os próximos confrontos

Na última quarta-feira (31), mais times se classificaram e foram rebaixados no Paraense Série B1, a “Segundinha”. Foram quatro jogos que definiram a classificação dos times dos grupos B e D. Os jogos do grupo A aconteceram na quarta-feira (30).

Os líderes de cada grupo se classificam direto para as quartas de final da Segundinha, enquanto os 2º e 3º precisam enfrentar mais uma fase eliminatória antes de chegar às quartas. Confiram quem classificou e quem caiu.

Grupo A: Capitão Poço líder com 10 pontos; Santa Rosa (2º) e Paragominas (3º) vão para a segunda fase; Tiradentes rebaixado para a Série B2.

Grupo B: Santos-PA líder com 7 pontos; Sport Belém (2º) e Esmac (3º) vão para a segunda fase; Fonte Nova rebaixado para a Série B2.

Grupo D: Parauapebas líder com 7 pontos; Canaã (2º) e Carajás (3º) vão para a segunda fase; Atlético Paraense rebaixado para a Série B2.

O grupo C é o único que ainda não foi finalizado. A partida entre São Raimundo e União Paraense, pela terceira rodada, vai ser realizada no dia 6 de setembro. A última rodada vai acontecer no dia 11 de setembro com Vila Rica x São Raimundo e Amazônia x União Paraense, marcado para 9h30.

Dois confrontos da segunda fase já estão definidos:

Santa Rosa x Carajás

Canaã x Paragominas

Sport Belém espera o 3º colocado do grupo C e a Esmac enfrenta o 2º colocado do grupo C

Nas quartas de final são três times garantidos:

Capitão Poço x vencedor de Santa Rosa e Carajás

Santos-PA x vencedor de Sport Belém e o 3º colocado do grupo C

Parauapebas x vencedor de Canaã e Paragominas

1º colocado do grupo C x vencedor de Esmac e o 2º colocado do grupo C