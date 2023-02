Marcílio Dias x Chapecoense: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (21) pela Copa do Brasil

As equipes Marcílio Dias x Chapecoense disputam nesta terça-feira (21/02) a abertura da Copa do Brasil. O jogo será realizado às 19h (horário de Brasília), no Estádio Dr. Hercílio Luz, em Itajaí (SC). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Marcílio Dias x Chapecoense ao vivo?

A partida Marcílio Dias x Chapecoense pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Marcílio Dias x Chapecoense chegam para o jogo?

No atual Campeonato Catarinense, Marcílio Dias está em 9° lugar e soma 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 4 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já Chapecoense é o vice-líder da mesma competição e, nesta, acumula 4 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 13 gols marcados e 6 gols sofridos.

Prováveis escalações

Marcílio Dias: Denison; Everton, Victor Guilherme, Léo Rigo e Mateus Muller; Alison, Julinho e Elias; Israel, Peu e Juninho. Técnico: Rogério Corrêa.

Chapecoense: Airton; Felipe Albuquerque, Maurício, Rodrigo Freiras e Kevin; Pablo Oliveira, Pavani, Neto e Bruno Nazário; Ribamar e Maxwell. Técnico: Bruno Pivetti.

FICHA TÉCNICA

Marcílio Dias x Chapecoense

Copa do Brasil

Local: Estádio Dr. Hercílio Luz, em Itajaí (SC)

Data/Horário: 21 de fevereiro de 2023, 19h