Liverpool x Real Madrid: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (21/02) pela Champions League

As equipes Liverpool x Real Madrid disputam nesta terça-feira (21/02) as oitavas de final da Champions League. O jogo começa às 17h (horário de Brasília), no Estádio Anfield, em Liverpool, Inglaterra. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Liverpool x Real Madrid ao vivo?

A partida Liverpool x Real Madrid pode ser assistida ao vivo pelos canais SBT e TNT; e pelo serviço de streaming HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Liverpool x Real Madrid chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Champions League, Liverpool foi o vice-líder do Grupo A e somou 5 vitórias, 1 derrota, 17 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já Real Madrid liderou o Grupo F da competição com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, além de 15 gols marcados e 9 gols sofridos.

Prováveis escalações

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Joe Gomez, Van Dijk e Robertson; Fabinho, Henderson e Bajcetic; Salah, Gakpo e Roberto Firmino (Darwin Núñez). Técnico: Jurgen Klopp.

Real Madrid: ​Courtois, Nacho, Éder Militão, Rudiger e Alaba; Camavinga, Modric e Ceballos; Valverde, Rodrygo (Benzema) e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

FICHA TÉCNICA

Liverpool x Real Madrid

Champions League

Local: Estádio Anfield, em Liverpool, Inglaterra

Data/Horário: 21 de fevereiro de 2023, 17h