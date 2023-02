Jogos de hoje, terça-feira, 21/02: confira onde assistir ao vivo e os horários das partidas

Os jogos de hoje, terça-feira (21/02), incluem partidas pela Recopa Sul-Americana, Libertadores, Champions League, Copa do Brasil, Campeonato Paulista e Campeonato Goiano.

Às 21h30, Flamengo enfrenta Independiente del Valle pela final da Recopa Sul-Americana. Às 19h, Marcílio Dias e Chapecoense abrem a nova edição da Copa do Brasil.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Champions League

Liverpool x Real Madrid - 17h - SBT, TNT e HBO Max Eintracht Frankfurt x Napoli - 17h - Space e HBO Max

Copa do Brasil

Marcílio Dias x Chapecoense - 19h - SporTV e Premiere

Copa Libertadores da América

Nacional Asunción x Sporting Cristal - 19h - Star+ Curico Unido x Cerro Porteño - 21h - ESPN 4 e Star+

Recopa Sul-Americana

Independiente del Valle x Flamengo - 21h30 - ESPN e Star+

Campeonato Goiano

Anápolis x Vila Nova - 19h30 - Youtube (FGF TV)

Campeonato Paulista

São Bento x São Paulo - 19h30 - Premiere e Youtube (Paulistão)

Onde assistir ao jogo do Liverpool e do Real Madrid; veja horário

O jogo entre Liverpool x Real Madrid terá transmissão ao vivo na TNT, SBT e HBO Max, às 17h.

Onde assistir ao jogo da Copa do Brasil; veja horário

O jogo entre Marcílio Dias x Chapecoense​ terá transmissão ao vivo no Premiere e na SporTV, às 19h.

Onde assitir ao jogo do Flamengo na Recopa Sul-Americana; veja horário

O jogo entre Independiente del Valle x Flamengo terá transmissão ao vivo no Star+ e na ESPN, às 21h30.

Onde assistir ao jogo do São Paulo; veja horário

O jogo entre São Bento x São Paulo​​ terá transmissão ao vivo no Premiere e no canal de youtube do Paulistão, às 19h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta terça.

Quais jogos vão passar ao vivo na SBT hoje?

17h - Liverpool x Real Madrid - Champions League

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na Record nesta terça.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça.

TNT

17h - Liverpool x Real Madrid - Champions League

ESPN

21h - Curico Unido x Cerro Porteño - Copa Libertadores 21h30 - Independiente del Valle x Flamengo - Recopa Sul-Americana

Premiere

19h - Marcílio Dias x Chapecoense - Copa do Brasil 19h30 - São Bento x São Paulo - Campeonato Paulista

SporTV

19h - Marcílio Dias x Chapecoense - Copa do Brasil

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

17h - Liverpool x Real Madrid - Champions League 17h - Eintracht Frankfurt x Napoli - Champions League

Star+

19h - Nacional Asunción x Sporting Cristal - Copa Libertadores 21h - Curico Unido x Cerro Porteño - Copa Libertadores 21h30 - Independiente del Valle x Flamengo - Recopa Sul-Americana

DAZN

Nenhum jogo vai passar na DAZN nesta terça.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça.