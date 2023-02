Eintracht Frankfurt x Napoli: onde assistir e o horário do jogo hoje (21/02) pela Champions League

As equipes Eintracht Frankfurt x Napoli disputam nesta terça-feira (21/02) as oitavas de final da Champions League. O jogo inicia às 17h (horário de Brasília), no Estádio Deutsche Bank Park, em Frankfurt, Alemanha. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Eintracht Frankfurt x Napoli ao vivo?

A partida Eintracht Frankfurt x Napoli pode ser assistida ao vivo pelo canal Space e pelo serviço de streaming HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Eintracht Frankfurt x Napoli chegam para o jogo?

Eintracht foi o vice-líder do Grupo D da Champions League e acumulou neste 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 7 gols marcados e 8 gols sofridos.

Já Napoli liderou o Grupo A da competição com um total de 5 vitórias e 1 derrota, além de 20 gols marcados e 6 gols sofridos.

Prováveis escalações

Eintracht Frankfurt: Trapp; Smolcic, N'Dicka e Tuta; Buta, Kamada, Sow e Max; Lindstrom, Götze e Kolo Muani. Técnico: Oliver Glasner.

Napoli: ​Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani e Mário Rui; Lobotka, Anguissa e Zielinski; Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia. Técnico: Luciano Spalletti.

FICHA TÉCNICA

Eintracht Frankfurt x Napoli

Champions League

Local: Estádio Deutsche Bank Park, em Frankfurt, Alemanha

Data/Horário: 21 de fevereiro de 2023, 17h