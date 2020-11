Maradona recebe homenagens no Mangueirão; confira

O confronto entre Paysandu x Botafogo-PB, no Mangueirão, em Belém, foi marcado por homenagens ao ex-jogador de futebol Diego Armando Maradona, que faleceu na última quarta-feira na Argentina, vítima de uma parada cardiorrespiratória.

A imagem de Maradona foi mostrada nos placares do Mangueirão, antes da partida. A partida também teve um minuto de silêncio em homenagem ao ex-jogador e também aos mortos pela pandemia do novo coronavírus.

Outra homenagem foi feita pelo departamento de marketing do Paysandu. A equipe bicolor jogou com a camisa tradicional, com listras azuis, porém utilizou o short preto, para lembrar a Seleção Argentina.