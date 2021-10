Maradólar: saiba o que é, quanto custa e como adquirir a moeda dedicada a Maradona

FUTEBOL E MÚSICA

Denílson x Belo: ex-jogador diz que acordo não foi cumprido e aguarda quitação de dívida

Em 2017, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) determinou o bloqueio e penhora de R$ 4.770.811,83 do cantor, em ação a favor do ex-jogador Denílson