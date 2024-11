Manchester United x PAOK: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07/11) pela Liga Europa

Manchester United x PAOK disputam hoje, quinta-feira (07/11), a 4° rodada da Liga Europa. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio Old Trafford, em Manchester, Inglaterra. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Manchester United x PAOK ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Até agora, na Europa League, o Manchester United passou por empates de 1 a 1 com o Twente, de 3 a 3 com Porto e de 1 a 1 com o Fenerbahçe.

Já o PAOK acumulou uma derrota de 3 a 1 para o Galatasaray, outra de 1 a 0 para o FCSB e um empate de 2 a 2 com o Viktoria Plzen.

Manchester United x PAOK: prováveis escalações

Manchester United: Onana; Dalot, De Ligt, Martinez, Mazraoui; Ugarte, Casemiro; Diallo, Fernandes, Rashford; Zirkzee. Técnico: Ruud van Nistelrooy.

PAOK: Kotarski; Jonny, Kedziora, Colley, Rahman; Camara, Ozdoyev; Despodov, Konstantelias, Taison; Chalov. Técnico: Razvan Lucescu.

FICHA TÉCNICA

Manchester United x PAOK

Europa League

Local: Estádio Old Trafford, em Manchester, Inglaterra

Data/Horário: 07 de novembro de 2024, 17h