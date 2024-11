Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (07/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Futebol

Neymar tem nova lesão confirmada e vai ficar mais de um mês fora dos gramados

Neymar sentiu a nova lesão na vitória por 3 a 0 do Al-Hilal sobre o Esteghlal, pela Liga dos Campeões da Ásia; o jogador entrou aos 12 minutos do segundo tempo, mas precisou sair com menos de 30, deixando o campo muito irritado