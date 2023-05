Mallorca x Athletic Bilbao: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (01/05) pela La Liga

As equipes Mallorca x Athletic Bilbao disputam nesta segunda-feira (01/05) a pela 32° rodada do Campeonato Espanhol, La Liga. O jogo acontece às 14h30 (horário de Brasília), no Iberostar Estádio, em Palma de Maiorca, na Espanha. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Mallorca x Athletic Bilbao ao vivo?

A partida Mallorca x Athletic Bilbao pode ser assistida ao vivo pelo serviço de ESPN 4 e Star+ , a partir das 14h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Vasco x Bahia: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (01/04) pelo Brasileirão]]

Como Mallorca x Athletic Bilbao chegam para o jogo?

O Mallorca ocupa a 12ª posição na tabela de LaLiga, com 40 pontos conquistados. Por sua vez, o Athletic Bilbao, que se encontra na 7ª posição, está lutando por uma vaga em competições continentais. Na rodada anterior, o Mallorca perdeu para o Atlético de Madrid, enquanto o Athletic Bilbao foi derrotado em casa pelo Sevilla. É importante destacar que o Mallorca não perde para o Athletic Bilbao há dois jogos em confrontos diretos.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis escalações

Mallorca: Rajkovic; Raíllo, Valjent e Hadzikadunic; Pablo Maffeo, Morlanes, Galarreta, Kang-in Lee e Jaume Costa; Muriqi e Ndiaye. Técnico: Javier Aguirre.

Athletic Bilbao: Unai Simón; De Marcos, Yeray Álvarez, Iñigo Martínez e Berchiche; Sancet, Dani García, Vesga; Iñaki Williams, Nico Williams e Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde.

FICHA TÉCNICA

Mallorca x Athletic Bilbao

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Iberostar Estádio, em Palma de Maiorca, na Espanha.

Data/Horário: 01 de maio de 2023, 14h