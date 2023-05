Londrina x Criciúma: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (01/05) pela Série B do Brasileiro

As equipes Londrina x Criciúma: disputam nesta segunda-feira (01/05) a 4° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse - popularmente conhecido como Estádio do Café, em Santa Catarina. (SC) Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Londrina x Criciúma ao vivo?

A partida Londrina x Criciúma poderá ser assistida pela TV Bandeirantes e Premiere , a partir das 16h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Londrina x Criciúma chegam para o jogo?

O Londrina está em busca de uma recuperação após uma série de duas derrotas consecutivas fora de casa. Apesar de ter vencido o ABC na estreia, no Estádio do Café, o Tubarão perdeu por 3 a 0 para a Chape e por 2 a 0 para o Vitória. Com apenas três pontos, o LEC ocupa a 13ª posição na tabela.

Por outro lado, o Criciúma está com um aproveitamento de 100%, tendo vencido todos os três jogos disputados até o momento: 2 a 0 contra o Tombense, 2 a 1 contra a Ponte Preta e 1 a 0 contra o Avaí. Com essa sequência de vitórias, o Tigre igualou a campanha de 2012, que foi o ano do último acesso e também o melhor início de Segundona da história do clube.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis Escalações

Londrina: Lucas Frigeri; Ezequiel (Léo Morais), Patrick, Da Silva e Salomão; João Paulo, Jatobá e Diego Jardel (Higor Leite); Paulinho Moccelin, Caio Mancha e Clinton (Hugo Cabral). técnico: Alexandre Gallo

Criciúma - Gustavo; Cristovam, Walisson Maia, Rodrigo e Marcelo Hermes; Rômulo, Arilson, Crystopher e Fellipe Mateus; Fabinho e Felipe Vizeu. técnico: Claudio Tencati

FICHA TÉCNICA

Londrina x Criciúma

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Heriberto Hülse - o Estádio do Café, Santa Catarina (SC)

Data/Horário: 01 de maio de 2023, 16h