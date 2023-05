Vasco x Bahia: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (01/04) pelo Brasileirão

As equipes Vasco e Bahia disputam neste domingo (01/05) a 3° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo inicia às 20h (horário de Brasília), em São Januário, Rio de Janeiro (RJ). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vasco x Bahia ao vivo?

A partida Vasco x Bahia poderá ser assistida pelo SporTV e Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como Vasco x Bahia ao vivo chegam para o jogo?

Nesta partida, o Vasco jogará pela primeira vez na Colina Histórica desde que retornou à elite do futebol brasileiro. O técnico Maurício Barbieri, que cumpriu suspensão na primeira rodada, voltará a comandar a equipe. Não há previsão de mudanças na escalação. O Bahia ainda está na disputa da Copa do Brasil e, após uma goleada contra o Volta Redonda, avançou para as oitavas de final. No Brasileirão, porém, perdeu em casa para o Botafogo.

Prováveis Escalações

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Robson Léo e Lucas Piton; Rodrigo, Andrey Santos e Jair; Gabriel Pec, Alex Teixeira e Pedro Raul. Técnico: Maurício Barbieri

Bahia: Marcos Felipe; Gabriel Xavier, Kanu e Vitor Hugo; Jacaré, Acevedo, Yago Felipe, Cauly e Matheus Bahia; Biel e Everaldo. Técnico: Renato Paiva

FICHA TÉCNICA

Vasco x Bahia

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro

Data/Horário: 01 de maio de 2023, 20h