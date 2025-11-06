Mainz x Fiorentina: onde assistir e escalações do jogo hoje (06) pela Liga Conferência Mainz e Fiorentina jogam pela Conference League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje Thalles Leal 06.11.25 13h45 Nas rodadas passadas, a Fiorentina goleou Sigma e Rapid Wien (X/ @acffiorentina) Mainz x Fiorentina disputam hoje, quinta-feira (06/11), a 3° rodada da Liga Conferência. O jogo será realizado às 14h45 (horário de Brasília), na Mewa Arena, em Mainz, Alemanha. Confira onde assistir ao vivo e o horário: Onde assistir Mainz x Fiorentina? A partida não terá transmissão oficial pelo Brasil. Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, o Mainz passou por duas vitórias de 1 a 0 sobre o Omonia e sobre o Zrinjski Mostar. Já a Fiorentina registrou uma vitória de 2 a 0 sobre o Sigma e outra de 3 a 0 contra o Rapid Wien. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (06/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, Conference League e Europa League movimentam o futebol nesta quinta-feira Sturm x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (06/11) pela Liga Europa Sturm Graz e Nottingham Forest jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo Utrecht x Porto: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/11) pela Liga Europa Utrecht e Porto jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo Mainz x Fiorentina: prováveis escalações Mainz: Zentner; Da Costa, Hanche-Olsen, Kohr; Mwene, Sano, Amiri, Widmer; Nebel, Lee, Hollerbach. Fiorentina: De Gea; Pongračić, Marí, Ranieri; Dodô, Ndour, Caviglia, Fagioli, Fortini; Džeko, Kean. FICHA TÉCNICA Mainz x Fiorentina Conference League Local: Mewa Arena, em Mainz, Alemanha Data/Horário: 06 de novembro de 2025, 14h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Mainz Fiorentina jogos de hoje Conference League Liga Conferência COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Europa League Utrecht x Porto: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/11) pela Liga Europa Utrecht e Porto jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 06.11.25 13h45 Conference League Mainz x Fiorentina: onde assistir e escalações do jogo hoje (06) pela Liga Conferência Mainz e Fiorentina jogam pela Conference League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje 06.11.25 13h45 Europa League Sturm x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (06/11) pela Liga Europa Sturm Graz e Nottingham Forest jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 06.11.25 13h45 Campeonato Saudita Al Quadisiya x Al Kholood: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/11) pelo Saudita Al-Quadisiya e Al-Kholood jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 06.11.25 13h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP 06.11.25 9h26 FUTEBOL Vale tudo! Novorizontino vai distribuir ingressos para jogo contra o Remo na Série B Equipe paulista irá distribuir três mil ingressos para a partida contra o Remo, um confronto direto pelo acesso à Série A 06.11.25 11h05 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (06/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, Conference League e Europa League movimentam o futebol nesta quinta-feira 06.11.25 8h50 FUTEBOL Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação 05.11.25 13h41