Mainz x Fiorentina: onde assistir e escalações do jogo hoje (06) pela Liga Conferência

Mainz e Fiorentina jogam pela Conference League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

Nas rodadas passadas, a Fiorentina goleou Sigma e Rapid Wien (X/ @acffiorentina)

Mainz x Fiorentina disputam hoje, quinta-feira (06/11), a 3° rodada da Liga Conferência. O jogo será realizado às 14h45 (horário de Brasília), na Mewa Arena, em Mainz, Alemanha. Confira onde assistir ao vivo e o horário: 

Onde assistir Mainz x Fiorentina?

A partida não terá transmissão oficial pelo Brasil.

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Mainz passou por duas vitórias de 1 a 0 sobre o Omonia e sobre o Zrinjski Mostar.

Já a Fiorentina registrou uma vitória de 2 a 0 sobre o Sigma e outra de 3 a 0 contra o Rapid Wien.

Mainz x Fiorentina: prováveis escalações

Mainz: Zentner; Da Costa, Hanche-Olsen, Kohr; Mwene, Sano, Amiri, Widmer; Nebel, Lee, Hollerbach.

Fiorentina: De Gea; Pongračić, Marí, Ranieri; Dodô, Ndour, Caviglia, Fagioli, Fortini; Džeko, Kean.

FICHA TÉCNICA
Mainz x Fiorentina
Conference League
Local: Mewa Arena, em Mainz, Alemanha
Data/Horário: 06 de novembro de 2025, 14h45

