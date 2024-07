Londrina x Tombense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/07) pela Série C

Londrina x Tombense disputam hoje, segunda-feira (01/07), a 11° rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O jogo tem início às 20h (horário de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina (PR). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Londrina x Tombense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Zapping, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Londrina é o 9° colocado da Série B e soma 4 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 13 gols marcados e 10 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já Tombense ocupa a 7° posição com 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 12 gols marcados e 8 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Londrina x Tombense: prováveis escalações

Londrina: Arthur; Thiago Ennes, João Maistro, Davi e Maurício; Tauã, Kadi e Rafael Longuine; Iago Teles, Daniel Amorim e Henrique. Técnico: Claudinei Oliveira.

Tombense: Felipe Garcia; Pedro Costa, Roger Carvalho, Rony e Emerson Barbosa; João Vítor (Rickson), Pierre e Kaio Mendes; Rafinha, Igor Bahia e Pedro Oliveira. Técnico: Raul Cabral.

FICHA TÉCNICA

Londrina x Tombense

Campeonato Brasileiro Série C

Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)

Data/Horário: 01 de julho de 2024, 20h