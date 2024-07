Náutico x Confiança: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/07) pela Série C

Náutico x Confiança disputam hoje, segunda-feira (01/07), a 11° rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O jogo acontece às 20h (horário de Brasília), no Estádio Eládio de Barros Carvalho, em Recife (PE). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Náutico x Confiança ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo DAZN e pelo Nosso Futebol+, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Náutico é o 16° colocado da Série B e acumula 2 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 14 gols marcados e 13 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Já Confiança ocupa a 17° posição da competição com 2 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 6 gols marcados e 10 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Náutico x Confiança: prováveis escalações

Náutico: Lucas Maticoli; Danilo Belão (Mateus Ludke), Joecio, Iran e Diego Matos; Marco Carvalho, Sousa, Renato Alves e Andrey; Kauan e Paulo Sérgio. Técnico: Bruno Pivetti.

Confiança: Igo Gabriel; Lucas Mendes, Robson, Afonso e Felippe Borges; Fábio, Anderson Recife (Claudinho) e Luiz Otávio; Lucas, Pedro Rodrigues (Willians Santana) e Hyuri. Técnico: Mazola Júnior.

FICHA TÉCNICA

Náutico x Confiança

Campeonato Brasileiro Série C

Local: Estádio Eládio de Barros Carvalho, em Recife (PE)

Data/Horário: 01 de julho de 2024, 20h