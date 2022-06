Liverpool pode vender Salah para outro gigante europeu, afirma jornal inglês

O atacante Mohamed Salah pode deixar o Liverpool. De acordo com o jornal inglês "The Sun", os Reds podem negociar o jogador caso recebam uma proposta vantajosa. Os valores do acordo podem girar em torno de 70 milhões de euros.

O camisa 11 do Liverpool tem vínculo somente por mais um ano e, caso não renove, poderá assinar um pré-contrato com outro clube a partir de janeiro. Desta maneira, ele deixaria os Reds de graça. A decisão de pensar em vender o atacante é justamente para lucrar.

O impasse entre Salah e Liverpool acerca de um novo contrato já vem de algum tempo. A renovação é um desejo mútuo, mas os valores divergem. O egípcio deseja receber 465 mil euros (R$ 2,5 mi) por semana, quantia que seria a maior do elenco britânico.

Ainda de acordo com informações do "The Sun", o Real Madrid está analisando a contratação de Mohamed Salah. Após não conseguir fechar com Kylian Mbappé, que renovou com o Paris Saint-Germain, o atual campeão europeu pensa em fazer uma proposta ao atleta.

Salah encaixaria exatamente no que pensa o time merengue hoje. Com Vini Jr. firmado na esquerda e Karim Benzema como principal referência, o egípcio assumiria a posição na ponta direita, setor que não teve uma unanimidade durante a temporada 2021/22.